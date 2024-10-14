Rojin Kaçırıldı mı? Ailesinden Dikkat Çeken Açıklama

Van'da 17 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Rojin'in ailesi kızlarının gölde bulunamadığı için yaşadığına inandıklarını söyledi. Baba Kabaiş, "Rojin'in bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz” dedi.

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Rojin Kaçırıldı mı? Ailesinden Dikkat Çeken Açıklama

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, gölde ve karada aranıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş’i arama çalışmaları hem gölde hem de kıyı bölgelerinde devam ediyor. Kabaiş’i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan su altı kadavra arama köpeğinin de bugün itibarıyla kullanılacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ayrıca özel bir ekibin de geleceği bildirildi.

Rojin Kaçırıldı mı? Ailesinden Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 1

‘YAŞADIĞINA INANIYORUZ’

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, Rojin’in ailesi, kaybolduğu günden bu yana yaşadıkları zorlu süreci paylaşarak, “Biz acılı bir aileyiz. Yanlış yorumlar yapılıyor, acımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin’in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi. “Rojin’in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz” diyen aile, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Rojin Kaçırıldı mı? Ailesinden Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 2

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Kaynak: Cumhuriyet

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