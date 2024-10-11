Diyarbakır Valisi'nden Şoke Eden 'Narin' Açıklaması! 'Aceleci Davranmamak Lazım'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Türkiye'yi yasa boğan cinayette katil veya katiller henüz belli olmazken, çocuğun annesi, ağabeyi ve amcalarının da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklu yargılanıyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gündemden düşmeyen cinayetle ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Zorluoğlu, idari sürecin Narin’in cenazesinin bulunmasıyla sona erdiğini, o andan itibaren adli sürecin sürdüğünü belirterek, "Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor" dedi.

'HERKES SABIR GÖSTERSİN'

Vali Zorluoğlu, neredeyse iki aydır aydınlatılması beklenen ve başta aileden şüphelenilmediği için uzun süre vakit kaybedilen olay için şunları söyledi:

"Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz."

Kaynak: İHA