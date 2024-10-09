Narin'in Mezarı Açıldı: Yürekler Bir Kez Daha Yandı

Narin Güran cinayetinde yürekler bir kez daha yandı. Otopsi amacıyla, çuval içinde bulanan ve İstanbul'a gönderilen Narin'e ait kemik parçaları, işlemlerin tamamlanmasının ardından mezarı açılarak cenazenin yanına defnedildi.

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Narin'in Mezarı Açıldı: Yürekler Bir Kez Daha Yandı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Narin'in Mezarı Açıldı: Yürekler Bir Kez Daha Yandı - Resim : 1

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

Narin'in Mezarı Açıldı: Yürekler Bir Kez Daha Yandı - Resim : 2

KEMİK PARÇALARI CENAZENİN YANINA DEFNEDİLDİ

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

Narin'in Mezarı Açıldı: Yürekler Bir Kez Daha Yandı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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