İş Birliği Ortaya Çıktı: Halka Haram, Diyanetçiye Serbest!

RIFAT KIRCI

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yakın kuruluşlar arasında Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) da yer alıyor. MÜSDAV, kamu yararı gözeten vakıflar statüsünde yer alırken aynı zamanda vergi muafiyeti de bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı MÜSDAV’ın iştirak şirketlerinden birisi ise Vakıftur. Bu şirket bilet satışı, araç kiralama, taşımacılık gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirketin dikkat çekici bir özelliği ise Spor Toto ile çalışması. Şirketin referansları arasında Spor Toto da bulunurken Diyanet Kurulu’nun Spor Toto hakkındaki hükmü ise kesin.

'HAYIR KURUMU DAHİ OLSA HARAMDIR'

Diyanet’in Spot Toto ile ilgili açıklaması şöyle:

“Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir.”

Kaynak: Gerçek Gündem