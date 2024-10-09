Mercedes-Benz'den Ekim Ayına Özel Fırsatlar

GLC 180 modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler, ekim ayında 3 milyon 200 bin TL’ye kadar krediye 36 ay vadede yüzde 3,55 faiz fırsatından yararlanabiliyor. E 180 sedan modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda ise Ekim ayında kurumsal müşterilere 4 milyon 250 bin TL’ye kadar krediye 36 ay vadede yüzde 3,60 faiz fırsatı sunuluyor. EQS 450 4MATIC FL ve EQS 450 4MATIC (2023 MY ve 2024 MY) modellerinde Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşteriler Ekim ayında 4 milyon 250 bin TL’ye kadar krediye 36 ay vadede yüzde 3,60 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olmak da kolaylaşıyor. Vito, kendi sınıfına göre ilk satın alma maliyetinin düşüklüğü, sahip olduğu yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları gibi birçok farklı avantaja sahip. Farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito sahibi olmak için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 500 bin TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanılabiliyor. Yüzde 3,29 faiz oranı, Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1 milyon TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerlidir. Sprinter, far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşıyor.

Sprinter satın alırken Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 500 binTL kredi için, 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Yüzde 2,89 faiz oranı, Sprinter Tüm modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1 milyon TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerlidir.

Mercedes-Benz Certified araçlar da çok avantajlı fiyatlarla tüm ticari işletmeleri ve ticari araç almak isteyenleri bekliyor. Mercedes-Benz Kasko’ya özel 600 bin TL kredi için, 5 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor.

Kampanya 31 Ekim 2024’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir. Detaylar için 'www.mbfh.com.tr' sayfasının yanı sıra en yakın Mercedes-Benz acentesine danışılabilir. Aynı dönem içerisinde iki kampanya aynı anda kullanılamaz. Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kampanya içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kaynak: ANKA