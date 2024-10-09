Gaziantep'te Bir Evde Çıkan Yangında Tüm Eşyalar Kül Oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde Meryem Kılıç’a ait evde çıkan yangın, tüm eşyaların kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Gaziantep'te Bir Evde Çıkan Yangında Tüm Eşyalar Kül Oldu

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi’nde bir evde yangın meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşında yalınız yaşayan Meryem Kılıç’a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, durumu fark eden vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın sonrası yalnız yaşayan Meryem Kılıç’ın evindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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