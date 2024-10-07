İşte Narin Cinayetinde Beklenen Rapor! Battaniyedeki DNA'nın Sahibi Belli Oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolup 19 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çuval içinde bulunan Narin Güran soruşturmasında, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen örnekler incelendi. Çıkan raporda, 8 yaşındaki çocuğun katil ya da katillerinin kimliğine dair yanıt verecek bir sonuç çıkmadı.

Alınan 16 numuneyle ilgili hazırlanan rapor 11 madde ile sıralandı. Amca Salim’e ait araç da dahil olmak üzere 5 araçtan alınan numunelerde biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede kan örneğine rastlanmadı. Amca Salim’e ait aracın sırt kısmı koltuk kılıfı üzerinden alınan 1 nolu lekede meni örneği bulunmadığı, aynı aracın sol ön sırt koltuk kılıfındaki 1 nolu lekede erkek genotipine sahip bireye ait DNA profili elde edildiği belirtildi. Aracın sağ ön koltuk sırt kılıfındaki lekenin kadın genotipine sahip bireye ait DNA profili içerdiği bildirildi.

KARIŞIM HALİNDE DNA BULGULARINA RASTLANDI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; raporda, aracın farklı bölgelerinden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede de karışım halinde DNA bulgularına rastlanıldığı vurgulandı. Raporda, DNA profili içeren numuneler haricinde gönderilen ve laboratuarda incelemeye tabi tutulan kıl, ağız içi sürüntü ve diğer numunelerin de DNA analiz çalışmalarına cevap vermediği için DNA profilinin elde edilemediği kaydedildi. Narin’e ait pembe tişörtten alınan 1 ve 2 nolu leke, siyah tişörtten alınan 2 nolu leke numunesinden, çocuk battaniyesinden alınan 2 nolu leke örneğinden elde edilen DNA profilinin bulunduğu bildirildi.

TİŞÖRT VE BATTANİYEDEKİ DNA NARİN'İN

Raporda Narin’e ait tişört, çocuk battaniyesi, forma, yastık kılıfı, çocuk elbisesi, saç tokası, bir çift çocuk ayakkabısı ile muhtelif kıl örnekleri üzerinde yapılan detaylı çalışmada, tişört ve battaniye üzerinde kadın genotipine sahip bireye ait DNA profili tespit edildiği anlatıldı. Bu kadın profilinin, Narin’in annesi Yüksel ile babası Arif’ten alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldığında, battaniye ve tişörtteki kadın DNA profilinin Arif ile Yüksel’le eşleştiği ve kadın profilinin Narin’e ait olduğunun kesinlik kazandığı ifade edildi.

Van’a gönderilen numuneler arasında Narin’in haricinde farklı kişilere ait DNA bulgusu elde edilemezken, TÜBİTAK’a gönderilen görüntülerin çözümüyle ilgili bilirkişi raporu bekleniyor.

Kaynak: Sözcü