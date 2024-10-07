Marmaray’da Teknik Arıza, Seferler Durdu

İstanbul’un toplu taşıma ulaşımının önemli unsurlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.

Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi.

Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir. — Marmaray (@Marmaraytcdd) October 7, 2024

Trenlerde ve duraklarda bekleyen vatandaşlar yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yarım saattir beklediklerini; düzgün bir bilgilendirme yapılmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Marmaray mağdurları olarak yarım saattir bekliyoruz. pic.twitter.com/38JOigHAxI — Hamza (@hamzainci0) October 7, 2024

Öte yandan kimi vatandaşlar ise teknik bir arıza olarak belirtilen durumun 'üzücü bir olay' olmaması yönündeki temennileri de dile getirdi.

Son zamanlarda Marmaray istasyonlarında artan intihar vakaları sebebiyle zaman zaman seferlerde aksamalar ve gecikmeler yaşanıyordu.

Gebze yönünde tren 20 dakikadır aynı istasyonda tehir ediyor. Elektrik kesintisi, teknik arıza diyorlar. İnşAllah "üzücü bir olay" nedeniyle değildir.#marmaray@Marmaraytcdd — Mr.Erbaş (@ErbasMr) October 7, 2024

Kaç dakika oldu Marmaray çalışmıyor böyle iş mi olur ???? pic.twitter.com/2hxXVw7ezA — Alexander the Penc (@penc_the) October 7, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem