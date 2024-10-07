Marmaray’da Teknik Arıza, Seferler Durdu

İstanbul'da Marmaray krizi yaşanıyor. Teknik bir arıza olduğu gerekçesiyle yarım saati aşkın bir süredir hiçbir tren hareket edemezken duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

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Marmaray’da Teknik Arıza, Seferler Durdu

İstanbul’un toplu taşıma ulaşımının önemli unsurlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.

Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi.

Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Marmaray’da Teknik Arıza, Seferler Durdu - Resim : 1

Trenlerde ve duraklarda bekleyen vatandaşlar yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yarım saattir beklediklerini; düzgün bir bilgilendirme yapılmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Öte yandan kimi vatandaşlar ise teknik bir arıza olarak belirtilen durumun 'üzücü bir olay' olmaması yönündeki temennileri de dile getirdi.

Son zamanlarda Marmaray istasyonlarında artan intihar vakaları sebebiyle zaman zaman seferlerde aksamalar ve gecikmeler yaşanıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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