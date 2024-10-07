3 Aylık Vizeyle Gitmişlerdi... Almanya'ya Giden 10 Bin Türk Geri Dönmedi

Türkiye'deki 11 ili büyük yıkıma uğratan 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle mağdur olan binlerce kişi, Almanya'ya gitti. Almanya'daki Türklerin depremde zarar gören yakınları, hızlı ve kolay verilen üç aylık vizeyle Almanya'ya getirilirken, bu 10 bin kişinin vize süresi bitmesine rağmen geri dönmedikleri öğrenildi. Deprem vizesi ile gidenlerin orada iltica taleplerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün aktardığına göre Berliner Morgenpost Gazetesi, iltica başvurularının yapıldığını, yakınlarının yanında bulunan bu kişilerin farklı yöntemlerle kaldığını yazdı. Bazıları da, iltica süreçleri devam ederken iş bulup çalışıyor.

İNSANİ VE SİYASİ NEDENLER ÖNE SÜRÜLÜYOR

Almanya, aslında Türk vatandaşlarının sadece yüzde 10'unun ilticasını kabul ediyor. Depremzedeler ise, hem insani nedenleri hem de siyasi nedenleri öne sürerek kalmaya çabalıyor. Üç aylık vizeleri çoktan biten bu kişilerin iltica taleplerinin, "Türkiye, savaş bölgesi değil. NATO ortağı, AB adayı ve güvenli ülke" denilerek reddedildiği, ancak başvuru sahiplerinin mahkemeye gittiği belirtildi.

Almanya bir yandan, sınırlı süre ve insani nedenlerle aldığı kişileri "yasalar gereği" göndermesi gerekiyor, diğer yandan da insani nedenlerden dolayı problemler yaşanmasından, "mağdurların sınır dışı ediliyormuş gibi" görünmesinden endişeleniyor.

Kaynak: Sözcü