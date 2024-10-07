Tarkan Sesini Kadınlar İçin Yükseltti! 'Başıboş Psikopatları Sokaktan Toplayın'

Türkiye, günlerdir peş peşe gelen kadın cinayeti haberleriyle sarsılırken, toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılan kadın nefreti ve yargının failleri cezalandırmadaki yetersizliği tartışılıyor. Ülke gündemine yerleşen duruma ilişkin birçok ünlü isimden de çağrı geldi.

Toplumsal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen megastar Tarkan, beklendiği gibi yaşananlara sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan, önce "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİ SOKAKLAR İSTİYORUZ'

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, sokak köpeklerinin toplatılması ve katledilmesini öngören yasayı hatırlatarak, "Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın! Güvenlik sokaklar istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem