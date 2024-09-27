Almanya, Binlerce Türk Vatandaşını Türkiye'ye Gönderecek: İşte Sebebi

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve siyasi nedenler ile son yıllarda Avrupa ülkelerine yönelik iltica başvuruları tarihin en yüksek seviyesine çıktı.



Milyonlarca Türk vatandaşının yaşaması nedeniyle başvurularda ilk sırada Almanya yer alırken, geçtiğimiz günlerde Schengen bölgesinden gelecek yolcuları sebep göstermeksizin geri çevireceğini duyuran Almanya, Türkiye ile yaptığı anlaşma sonucunda iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının önemli bölümünü iade etmeye hazırlanıyor.



TÜRKİYE HER HAFTA 500 VATANDAŞIN İADESİNİ KABUL EDECEK



DW Türkçe'de yer alan habere göre; iki ülke arasında aylardır süren müzakerelerin ardından, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan yüzlerce Türk vatandaşının kademeli olarak Türkiye'ye geri gönderilmesinde mutabık kalındı. Varıldığı belirtilen anlaşmaya göre, Türkiye Almanya’dan her hafta 500 Türk vatandaşını geri kabul edecek.