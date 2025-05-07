İstanbul Depremine Dair Çarpıcı Rapor: Fay Hattı Enerjinin Yalnızca Yüzde 12’sini Bıraktı
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından 291 artçı sarsıntı kaydedildi. Sismik gerilimin halen kritik seviyede olduğunu belirten uzmanlar, enerjinin sadece yüzde 12'lik bir kısmının boşaldığını açıkladı. Fay hattının potansiyel tehlike saçtığı belirtildi. İşte tüm detaylar...
Kaynak: AA
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, 23 Nisan 2025 tarihinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin ardından yaşanan artçı depremler, bölge halkını eve girmeye korkuttu. Deprem sonrası çatırda yaşayan vatandaşlar uzmanlardan gelecek açıklamaları pür dikkat dinlemeye başladı. Yaklaşık 13 saniye süren bu deprem için ön rapor hazırlandı. Rapora göre, depremde fay hattının sadece yüzde 12'lik bir enerji boşaltımı yaptığı tespit edildi.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan raporda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Dekanı Prof. D.r Mustafa Kumral koordinasyonuyla; Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Doç. Dr. Tuna Eken, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin görev aldı. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu olarak bu ekip, "23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 - 26 km Silivri Güneyi)" başlığı adı altında bir ön rapor tasarladı.
SİSMİK HAREKETLİLİĞİN YOĞUNLAŞTIĞI YER
23 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen büyük deprem, 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki Silivri depremine göre yaklaşık 5 kilometre daha güneyde meydana geldi. 23 Nisan depreminin ardından sadece iki gün içerisinde 291'den fazla artçı deprem hissedildi. Hazırlanan ön rapora göre, sismik hareketliliğin yoğunlaştığı yer 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğindeki bir ana fay olduğu tespit edildi. Kumburgaz Havzası ve kuzey blokta yer alan ikincil fay hatlarında yoğunlaşan sismik hareketlilik, 30 kilometre derinliğe kadar ulaştığı öğrenildi.
30 SANTİMETRELİK YER DEĞİŞİMİ
Raporda yapılan hesaplamalara göre, 1766 tarihinden (259 yıl önce) günümüze kadar biriken enerjinin, son deprem sayesinde sadece yüzde 12'lik kısmının boşaldığı değerlendirmesi yapıldı. Ana şok sonucunda 20x12 kilometrelik bir alanda yaklaşık olarak 30 santimetrelik bir yer değişimi gözlemlendi.
RAPORA GÖRE İVME DEĞERLERİ
Deprem değerlendirmesinde hazırlanan rapora göre, en yüksek ivme değeri de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ölçüldü. İvme değerine göre Küçükçekmece'nin ardından Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar geldi. İvme değerlerine göre Küçükcekmece'nin kuzey-güney yönünde 0,2 g olarak, Sazlıbosna Barajı'nda 0,16 g, Marmara Ereğlisi sahilinde 0,1 g ve Arnavutköy'de 0,1 g olarak ölçüldü. İvme değerlerinin sadece uzaklık değil, zemin özelliği, jeolojik yapı ve topoğrafya gibi durumlara da bağlı olduğu paylaşıldı.
"FAYIN BÜYÜK BİR KISMI YERİNDE DURUYOR"
İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremin Kumburgaz Fay hattında yalnızca 20 kilometrelik alanda gerçekleştiğini söyledi. Fay hattının 80 kilometre uzunluğa ulaştığını söyleyerek, aynı bölgede 3,7 metrelik bir gerilim daha biriktiğini söyledi. Büyük deprem habercisi olmadığını belirte Yaltırak, "Ama 'Stres boşaldı.' demek de yanlış. Fayın büyük kısmı yerinde duruyor." sözlerini kullandı.