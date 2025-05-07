İstanbul Depremine Dair Çarpıcı Rapor: Fay Hattı Enerjinin Yalnızca Yüzde 12’sini Bıraktı

RAPORA GÖRE İVME DEĞERLERİ

Deprem değerlendirmesinde hazırlanan rapora göre, en yüksek ivme değeri de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ölçüldü. İvme değerine göre Küçükçekmece'nin ardından Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar geldi. İvme değerlerine göre Küçükcekmece'nin kuzey-güney yönünde 0,2 g olarak, Sazlıbosna Barajı'nda 0,16 g, Marmara Ereğlisi sahilinde 0,1 g ve Arnavutköy'de 0,1 g olarak ölçüldü. İvme değerlerinin sadece uzaklık değil, zemin özelliği, jeolojik yapı ve topoğrafya gibi durumlara da bağlı olduğu paylaşıldı.