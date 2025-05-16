İstanbul İçin Korkutan Deprem Planı: İlk Yardımın Kaç Gün Sonra Geleceği Belli Oldu

HER 1 MİLYON KİŞİYE 1.000 İTFAİYECİ DÜŞMESİ GEREKİYOR

Uluslararası normlara göre, her 1 milyon kişiye 1000 itfaiyeci düşmesi gerekiyor. Bu hesapla 20 milyonluk İstanbul’da en az 20 bin itfaiyeci olması gerekirken, İstanbul İtfaiyesi’nde şu an sadece 4 bin 470 personel görev yapıyor. Bakanlık kararıyla kadroya 1785 kişi daha eklenecek ancak Albayrak, bu artışın ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade etti.