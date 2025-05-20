İnşaatta Çalışan Milyonları İlgilendiriyor! Yeni Cezalar Yolda, Bunu Yapan Yandı

UYGULAMA YAKLAŞIYOR: HER USTA KAYIT ALTINDA OLACAK

Yeni yönetmelik ile birlikte, inşaatlarda çalışacak ustaların kayıt altına alınması zorunlu hale gelecek. “ŞantiyeM” adı verilen yazılım sistemiyle ustaların işe başlama ve işi bırakma bilgileri dijital ortamda takip edilecek. Bu sistem sayesinde, mesleki yeterliliği bulunmayan ustalar inşaat sahalarında yer alamayacak.

Şahin’in verdiği bilgiye göre, yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, sadece yetki belgesi olan ustalarla çalışmak zorunda olacak. E-Devlet üzerinden ŞantiyeM sistemine kayıt yaptırmayan ustalar, beş yılda bir bu kayıtlarını güncellemedikleri takdirde iş yapamayacak.