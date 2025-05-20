İnşaatta Çalışan Milyonları İlgilendiriyor! Yeni Cezalar Yolda, Bunu Yapan Yandı
Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği her felaketin ardından tartışılan yapı güvenliği konusunda yeni bir adım atılıyor. Şimdiye dek sadece mühendis ve müteahhitlerin sorumlu tutulduğu inşaat süreçlerinde, artık ustalar da yasal yükümlülük altına girecek. Hazırlanan yeni yönetmelikle, inşaat ustalarının da hatalı işçilikten dolayı cezai yaptırımla karşı karşıya kalmasının önü açılıyor.
Kaynak: AA
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, yapılan düzenlemeyle ilgili son aşamaya gelindiğini belirtti. Şahin, bugüne dek depremlerde ustaların sorumluluklarının göz ardı edilmesinin büyük bir boşluk oluşturduğunu vurgulayarak, “Depremler sonrası hazırladığımız tüm teknik raporlarda işçilik hatalarının etkisine dikkat çektik. Ancak hiçbir usta hakkında işlem yapılmadı. Bu tablo artık değişecek” dedi.
DENETİM YASASI SONRASI GELEN İLK CİDDİ ADIM
1999 Marmara Depremi’nin ardından yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun’la önemli kazanımlar elde edildiğini hatırlatan Şahin, kanunun yapı denetim firmalarının yükümlülüklerini düzenlediğini ancak ustaların yasal çerçevede tanımlanmadığını söyledi. Şahin, bu boşluğun yapılacak yeni düzenlemeyle giderileceğini dile getirdi.
UYGULAMA YAKLAŞIYOR: HER USTA KAYIT ALTINDA OLACAK
Yeni yönetmelik ile birlikte, inşaatlarda çalışacak ustaların kayıt altına alınması zorunlu hale gelecek. “ŞantiyeM” adı verilen yazılım sistemiyle ustaların işe başlama ve işi bırakma bilgileri dijital ortamda takip edilecek. Bu sistem sayesinde, mesleki yeterliliği bulunmayan ustalar inşaat sahalarında yer alamayacak.
Şahin’in verdiği bilgiye göre, yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, sadece yetki belgesi olan ustalarla çalışmak zorunda olacak. E-Devlet üzerinden ŞantiyeM sistemine kayıt yaptırmayan ustalar, beş yılda bir bu kayıtlarını güncellemedikleri takdirde iş yapamayacak.
ŞANTİYE ŞEFLERİNE EK SORUMLULUKLAR GELİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte, şantiye şeflerine de ciddi sorumluluklar yüklenecek. Şefler, her ustanın işe başlama ve işten ayrılma bilgisini üç gün içinde sisteme girmekle yükümlü olacak. Ayrıca, inşaatlarda ruhsat eki projelere uygun iş yapılmasını sağlamak, kullanılan malzemelerin teknik düzenlemelere uygun olmasını denetlemek ve iş sağlığı ile çevre güvenliği kurallarının uygulanmasını gözetmek şeflerin görevi olacak.
KURALSIZLIĞA SON, DENETİME YENİ DÜZEN
Nazmi Şahin, bu yönetmelikle yapı denetiminde en önemli boşluklardan birinin daha kapatılacağını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların tekrar etmemesi için önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Şahin, “Artık sadece projeyi çizen değil, uygulayan da hesap verecek” dedi.