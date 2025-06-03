Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Muğla'daki 5.8 Büyüklüğündeki Depremle İlgili Çarpıcı Değerlendirme: 'Türkiye'nin Yer Kabuğunda Değil'
Muğla'nın Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan açıklama geldi. Prof. Dr. Ersoy, "Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Burada her an deprem beklenebilir ve önemli tektonik zonlardan birisidir" dedi.
Kaynak: A Haber
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saat 02.00’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını uykuda yakaladı. Sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşanırken, 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün yaşadığı korku sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Depremde çok sayıda kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı bildirildi.
Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının Türkiye'nin yer kabuğu içinde değil, Rodos açıklarındaki tektonik bölgede meydana geldiğini vurguladı.
Ersoy, "Bütün yerleşim yerlerinde deprem mutlaka hissedilmiştir. Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Burada her an deprem beklenebilir ve önemli tektonik zonlardan birisidir. Bu büyüklükteki depremlerde mutlaka çevre illerden sarsıntılar hissedilebilir." dedi.
TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak ise depremin deniz tabanının yaklaşık 70 kilometre derinliğinde oluştuğunu belirtti. Irmak, vatandaşların artçı sarsıntılar nedeniyle birkaç saat tedbirli olması gerektiğini söyleyerek, “Bu tür depremler tsunami riski taşımaz ancak herkesin binalarına dönmeden önce hasar kontrolü yapması hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.
Irmak, şunları söyledi:
"5.8'lik depremin kırılma süresinin sismolojik anlamda sınırda olduğunu düşünüyorum. Deprem vatandaşın bulunduğu noktaya göre 10 saniye olabilir fakat ben sürenin daha az olduğunu düşünüyorum. Herkese geçmiş olsun. Vatandaşların binalarına girmeden önce mutlaka çatlak olup olmadığına bakmalılar. Ekiplere olası bir durumda mutlaka ihbarda bulunmalarını öneriyorum."