Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Muğla'daki 5.8 Büyüklüğündeki Depremle İlgili Çarpıcı Değerlendirme: 'Türkiye'nin Yer Kabuğunda Değil'

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak ise depremin deniz tabanının yaklaşık 70 kilometre derinliğinde oluştuğunu belirtti. Irmak, vatandaşların artçı sarsıntılar nedeniyle birkaç saat tedbirli olması gerektiğini söyleyerek, “Bu tür depremler tsunami riski taşımaz ancak herkesin binalarına dönmeden önce hasar kontrolü yapması hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.

Irmak, şunları söyledi:

"5.8'lik depremin kırılma süresinin sismolojik anlamda sınırda olduğunu düşünüyorum. Deprem vatandaşın bulunduğu noktaya göre 10 saniye olabilir fakat ben sürenin daha az olduğunu düşünüyorum. Herkese geçmiş olsun. Vatandaşların binalarına girmeden önce mutlaka çatlak olup olmadığına bakmalılar. Ekiplere olası bir durumda mutlaka ihbarda bulunmalarını öneriyorum."