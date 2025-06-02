Kurban Bayramı Öncesi Trafikte Yeni Dönem! 81 İlde Uygulanmaya Başlandı! Bakan Yerlikaya Duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesinde artması beklenen trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4-6 Haziran tarihleri arasında bazı yol kesimlerinde ağır taşıt trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, kamyon, çekici ve tanker gibi araçların, 4 Haziran saat 16.00’dan 6 Haziran saat 11.00’e kadar belirli güzergâhlarda trafiğe çıkamayacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram süresince trafik denetimlerinin artırıldığını belirten Bakan Yerlikaya, 81 ilde drone ile, 37 ilde ise helikopterle havadan trafik kontrolü yapılacağını söyledi. Ayrıca, otoyollarda 30 kilometrede bir hız denetimi yapacak toplam 120 radar cihazı aktif olarak görev yapacak.
69 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA OLACAK
Trafik güvenliği için yurt genelinde seferberlik ilan edildiğini belirten Yerlikaya, bayram süresince 69 bin polis ve jandarma personelinin görev başında olacağını ifade etti. Buna göre, 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personelin yanı sıra bin 485 radar aracı da denetimlerde yer alacak.
GİZLİ YOLCU UYGULAMASI GENİŞLİYOR
Yerlikaya, şehirler arası otobüs yolculuklarında denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla “gizli yolcu” uygulamasının kapsamının genişletildiğini duyurdu. Bu kapsamda, otobüs terminallerinden bilet alarak yolcu gibi seyahat eden denetim görevlileri, sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemleyip raporlayacak. Yolculuk süresince karşılaşılan trafik kontrolleri de bu kapsamda denetlenecek.
GIDA TAŞIYAN ARAÇLAR MUAF TUTULACAK
Geçici trafik kısıtlamasından bazı araçların muaf tutulacağını belirten Yerlikaya, bozulabilir gıda taşıyan (yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri) araçlara ve bazı özel taşımalara izin verileceğini açıkladı.
CEZA DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ AMAÇLANIYOR
Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, uygulamaların ceza kesmek amacıyla değil, trafik kazalarının önüne geçmek ve bayram sevincini hüzne dönüştürmemek için hayata geçirildiğini vurguladı. Yerlikaya, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını istedi.