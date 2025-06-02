Kurban Bayramı Öncesi Trafikte Yeni Dönem! 81 İlde Uygulanmaya Başlandı! Bakan Yerlikaya Duyurdu

69 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA OLACAK

Trafik güvenliği için yurt genelinde seferberlik ilan edildiğini belirten Yerlikaya, bayram süresince 69 bin polis ve jandarma personelinin görev başında olacağını ifade etti. Buna göre, 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personelin yanı sıra bin 485 radar aracı da denetimlerde yer alacak.