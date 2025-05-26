Zindaşti’nin Gözcüsü Mossad’ın Ajanıymış! Casus Eski Polis Çıktı, MİT’ten Korktu Cihazları Deniz Attı
Türkiye'de yaşayan Filistin kökenli 7 aktivistin kişisel bilgilerini İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a ileten casusluk şebekesiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şebekenin başındaki ismin, geçmişte uyuşturucu baronu Zindaşti'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Gönen Karakaya olduğu tespit edildi.
Kaynak: Sabah
Sabah'ın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz yıl Şubat ayında İstanbul ve İzmir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla, Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı kişilere ait bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Mossad’a aktaran bir casusluk şebekesini ortaya çıkardı. Aralarında eski polis memuru ve özel dedektif Gönen Karakaya ile Ahmet Yurtseven’in de bulunduğu 9 kişilik örgütten 7’si gözaltına alındı ve tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Sanıklar; "kişisel verileri hukuka aykırı yollarla ele geçirmek", "örgüt üyeliği", ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlarından yargılanacak. Sanıklar hakkında toplamda 640 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
ZİNDAŞTİ İLE BAĞLANTI
Karakaya’nın adı daha önce, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’nin suç ağına bilgi aktardığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu kapsamda, Zindaşti dosyasındaki bazı cinayet görüntülerini silmekle de suçlanıyordu.
İLK TEMAS 2019'DA KURULDU
İddianameye göre, Karakaya’nın İsrail İstihbarat Servisi'nin çevrimiçi operasyon birimiyle ilk bağlantısı 2019 yılında kuruldu. Bu iletişim, MİT tarafından deşifre edilene kadar sürdü. Karakaya, Mossad ajanları Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko’nun verdiği görevler doğrultusunda çeşitli kişi ve şirketler hakkında izleme ve araştırma faaliyetlerinde bulundu.
Takip edilen isimler arasında Filistinli aktivistler A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M.J. ve N.A. yer aldı.
ÖDEMELERDE 'KRİPTO' DETAYI
Şüphelilerin, Mossad’ın hedefindeki isimlere ait kişisel bilgileri kamu kurumlarıyla ilişkili oldukları belirtilen hukuk bürosu çalışanları Emre Çalışkan ve Musa Kuş üzerinden temin ettikleri tespit edildi. Bu kişilere yapılan ödemelerin kripto para aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi.
Ayrıca Karakaya'nın, Mossad ajanı olduğu belirtilen “İgor” adlı kişiyle temas kurduğu ve bağlantıyı Seyit Ahmet Yurtseven üzerinden sürdürdüğü saptandı.
DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN CİHAZLARI DENİZE ATTI
Artan MİT operasyonları nedeniyle Karakaya’nın, Mossad ile iletişimde kullandığı dijital materyalleri denize atarak yok ettiği ortaya çıktı. Mossad’a iletilen tüm raporların hazırlanmasında Karakaya'nın kritik rol üstlendiği belirtildi.