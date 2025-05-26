Zindaşti’nin Gözcüsü Mossad’ın Ajanıymış! Casus Eski Polis Çıktı, MİT’ten Korktu Cihazları Deniz Attı

Sabah'ın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz yıl Şubat ayında İstanbul ve İzmir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla, Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı kişilere ait bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Mossad’a aktaran bir casusluk şebekesini ortaya çıkardı. Aralarında eski polis memuru ve özel dedektif Gönen Karakaya ile Ahmet Yurtseven’in de bulunduğu 9 kişilik örgütten 7’si gözaltına alındı ve tutuklandı.