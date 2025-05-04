3+1 Diye Ev Aldı Ancak Hiç Beklemediği Anda 1+1 Oldu! Mahkemeden Flaş Karar
Almanya'da yaşayan Mehmet Ü., Ankara'nın Çankaya ilçesinde internet üzerinden 140 metrekare olarak ilan edilen 3+1 daireyi satın aldı. Ancak evine taşındığında, beklediği gibi bir daire ile karşılaşmadı. İlanın aksine, evin 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti.
Kaynak: DHA
Mehmet Ü., 2021 yılında, Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan ve 140 metrekare olarak ilan edilen daireyi, Almanya'da yaşadığı için bir yakınına vekalet vererek satın aldı. Ancak, Ankara'ya geldiğinde evine taşınmak isteyen Mehmet Ü., 140 metrekarelik evin aslında 78 metrekarelik 1+1 bir daireye dönüştüğünü fark etti. Hemen binanın mimari projesini inceleyen Mehmet Ü., kendi dairesindeki 2 oda, banyo ve koridorun projede yan daire olarak görülen 1+1 daireye dahil edildiğini öğrendi. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla "el atmanın önlenmesi" ve "ecrimisil" davası açtı.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mehmet Ü.'nün davasını kabul ederek, davalı tarafa 163 bin TL işgal tazminatı ödenmesine ve dairenin projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Karar sonrasında davacı Mehmet Ü., yan dairedeki sahibi olan Mehmet A. ile anlaşarak, kendisine ait olan bölümleri davalı tarafa sattı. Ayrıca, 78 metrekarelik evini de kiraya verme kararı aldı.
"YAN DAİRE DE MAĞDUR OLDU"
Davanın avukatı Senem Yılmazel, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını ve yaz aylarında Ankara'ya geldiğinde dairesinin beklediği gibi olmadığını fark ettiğini belirtti. Yılmazel, "Müvekkilim evine taşınmak istediğinde, 140 metrekare olarak ilan edilen evinin aslında çok küçük olduğunu fark etti. Bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir tespit yaptırdık. Ancak tespit esnasında çok ilginç bir durumla karşılaştık. Müvekkilimin dairesinin büyük bir kısmının yan daireye dahil edildiğini fark ettik. Ardından, komşusuna bir ihtarname gönderdik. Ancak anlaşma sağlanamayınca, dava açmak zorunda kaldık" diye konuştu.
Yılmazel, bilirkişi raporu ve yapılan keşifler sonucunda, 1+1 olan yan dairenin 3+1’e dönüştüğü tespit edildi. Ayrıca, söz konusu dairenin projeye aykırı şekilde büyütüldüğü ortaya çıktı. "Bizim dava konumuz, meni müdahale ve işgal tazminatıydı. Mahkeme, müvekkilime işgal tazminatı ödenmesine ve dairenin projeye uygun hale getirilmesine karar verdi" diyen Yılmazel, kararın kesinleşmesinin ardından, taraflar arasında anlaşmazlık çözülse de, karşı tarafın yeniden bedel ödemek zorunda kaldığını söyledi.
EMLAK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Avukat Senem Yılmazel, gayrimenkul alımlarında dikkat edilmesi gereken önemli bir noktaya da değindi. "Emlak alırken gayrimenkul ekspertizinden bir uzman raporu alınmasını kesinlikle öneriyoruz. Bu rapor, özellikle krediyle yapılan alımlarda bankalar tarafından alınıyor. Ancak nakit alımlarda ya da peşin ödeme yapıldığında, genellikle bu rapor alınmıyor. Oysa ki, gayrimenkulün tapu kayıtları, mimari projeleri dikkatlice incelenmeli. Bu tür davalarla sıkça karşılaşıyoruz, bu yüzden emlak alımlarında bu tür raporların alınması kritik önem taşıyor" dedi.
KOMŞU DA MAĞDUR OLDU
Yılmazel, davanın sadece Mehmet Ü. için değil, yan daireyi alan Mehmet A. için de mağduriyet yarattığını belirtti. Yan dairenin sahibi olan Mehmet A.’nın da yanlış bilgilendirilerek, 1+1 olan dairesinin 3+1 olarak büyütülmesinden dolayı mağdur olduğunun altını çizen Yılmazel, "Komşusu da evini görerek satın almıştı. Maalesef, kandırılmış bir durumda kaldı. Gerçekten de hem müvekkilim hem de yan daire sahibi mağdur oldu" şeklinde açıklama yaptı.