3+1 Diye Ev Aldı Ancak Hiç Beklemediği Anda 1+1 Oldu! Mahkemeden Flaş Karar

KOMŞU DA MAĞDUR OLDU

Yılmazel, davanın sadece Mehmet Ü. için değil, yan daireyi alan Mehmet A. için de mağduriyet yarattığını belirtti. Yan dairenin sahibi olan Mehmet A.’nın da yanlış bilgilendirilerek, 1+1 olan dairesinin 3+1 olarak büyütülmesinden dolayı mağdur olduğunun altını çizen Yılmazel, "Komşusu da evini görerek satın almıştı. Maalesef, kandırılmış bir durumda kaldı. Gerçekten de hem müvekkilim hem de yan daire sahibi mağdur oldu" şeklinde açıklama yaptı.