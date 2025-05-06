Tesla'dan Sürpriz Hamle! Uygun Fiyatlı Model Y İçin Geri Sayım Başladı: O Tarihleri Aklınıza Kazıyın

KISA SÜREDE TÜKENMİŞTİ

Türkiye'deki otomobil severleri heyecanlandıran duyuru sosyal medyada paylaşıldı. Avrupa ve Ortadoğu bölgesi için açılan Tesla'nın sosyal medya hesabında, uygun fiyatlı Tesla ön satışları için yeni tarih belirlendi. Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan yeni Tesla Model Y, daha önceki satışta kısa sürede tükenmişti.