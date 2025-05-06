Tesla'dan Sürpriz Hamle! Uygun Fiyatlı Model Y İçin Geri Sayım Başladı: O Tarihleri Aklınıza Kazıyın
Türkiye'de büyük ilgi gören Tesla Model Y için yeni bir satış takvimi oluşturuldu. Sınırlı sayıda gelen yeni Tesla Model Y, kısa sürede tükenmişti. Tekrardan uygun fiyatlı satış bekleyenler için tarihler paylaşıldı. İşte o tarihler...
Kaynak: Haber Merkezi
TÜKETİCİDEN YOĞUN TALEP
Elektrikli otomobil devi Tesla, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Yeni Tesla Model Y'nin Türkiye'ye gönderilmesiyle ön satışlar başlamıştı. Ön satışlar kısa sürede tükenirken, tüketicilerin yoğun talebi üzerine yeni satış tarihleri paylaşıldı.
KISA SÜREDE TÜKENMİŞTİ
Türkiye'deki otomobil severleri heyecanlandıran duyuru sosyal medyada paylaşıldı. Avrupa ve Ortadoğu bölgesi için açılan Tesla'nın sosyal medya hesabında, uygun fiyatlı Tesla ön satışları için yeni tarih belirlendi. Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan yeni Tesla Model Y, daha önceki satışta kısa sürede tükenmişti.
SATIŞ TARİHLERİ PAYLAŞILDI
Tesla Model Y'nin satışları için yapılan paylaşımda tarihler belirlendi. Satış tarihleri ise şu şekilde olacak;
7 Mayıs saat 18:00
9 Mayıs saat 18:00
14 Mayıs saat 18:00