Kışlada Gece Yarısı Hareketliliği! Ambulansların Biri Geldi Biri Gitti

Alınan bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışlası’nda bir grup asker hastanelik oldu. Akşam saatlerinde çok sayıda asker mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşayınca durum yetkililere aktarıldı.

Yaşanan zehirlenme vakası üzerine kışlaya çok sayıda ambulans yönlendirilirken, yaklaşık 80 asker kışlada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA