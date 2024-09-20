Türkiye'den Avrupa'ya İlticada Yeni Yöntem! Artık TikTok da Bu İşin İçinde

Sosyal medya platformlarında sahte delillerle iltica başvurularını hazırlamayı vadeden danışmanlık hesaplarının bulunduğu ortaya çıktı.

Serbestiyet’ten Talha Bakış’ın haberine göre; özellikle Facebook ve TikTok üzerinde popüler hale gelen hesaplar, eğer müşterinin geçerli bir iltica sebebi yoksa özel bir mağduriyet veya baskı hikayesi ile sahte belgeler hazırlamayı teklif ediyor.

Sahte iltica başvurusu belgeleri şu şekilde:

HDP Üyelik Kartı

Darp/Sağlık Raporu

Ev Arama Kararı

Yakalama Kararı

İddianame

Avukat Beyannamesi

İyi Niyet Mektubu (özellikle HDP’den alınmış olduğu iddia edilen mektuplar)

SAHTE 'ALEVİLİK' HİKAYESİ

Öte yandan başvuru sahiplerine gerekirse sahte hikayelerin de yazıldığı öğrenildi. İltica belgelerinin FETÖ, Alevilik, Ateistlik, LGBT, sosyal medya paylaşımı gibi gerekçelerle hazırlandığı ortaya çıktı.

Danışmanlık hizmeti için hazırlanan ilanlarda şu ifadelere yer verildi:

“İltica mahkemesinde geçerli olacak LGBT, FETÖ, Alevilik gibi sebeplerle tam dosya hazırlanır.”

“Geçerli sebebiniz yoksa, biz size uygun bir hikaye ve deliller hazırlarız.”

“ABD, Kanada, Avrupa ve İngiltere’de iş yaptığımız yüzlerce referansımız mevcut.”

Ayrıca, iltica için “resmi” gibi gözüken sahte kanıtlar da üretiliyor. Kanıtlar içerisinde UYAP’ta gözüken mahkeme dosyası, yakalama kararı, HDP üyelik kartı ve polis ifade tutanağı gibi materyaller de hazır ediliyor.

BELGELER UYAP ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

Bazı avukat büroları ve hukukçular, ilgili kanıt belgelerinin UYAP üzerinden sorgulandığında “gerçek” ve “orijinal” olduklarını belirtti. Yapılan incelemelerde gönderilen kanıt belgelerinin gerçekten sistemde bulunan ve işlem yapılmış belgeler olması bu konuda şüpheleri artırıyor.

Öte yandan sahte kanıtlar arasında iddianameler de yer aldı.

Kaynak: Serbestiyet