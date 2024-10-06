Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Evinde Boğularak Öldürüldüğü Kesinleşti

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Narin Güran’ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.

HalkTV’den Ferit Demir’in haberine göre, soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde birçok delilin yok edilmesi için çeşitli yöntemlerin kullanıldığı tespit edildi. Evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı ortaya çıktı. Delilleri yok etme çabalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

EVE GİTTİKTEN BİRKAÇ DAKİKA SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı Narin'in 21 Ağustos günü evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.

HTS KAYITLARININ TESPİTİ TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sıfatı ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre birçok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in eve geldiği 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu; Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

ANNE İLE AMCA 15 DAKİKADA 3 KEZ TELEFONDA KONUŞMUŞ

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.

Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin’in katledildiği saat 15.15’den çok kısa bir süre içinde, Arif Güran’ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

STANDARTLARIN ÜZERİNDE SU KULLANIMI

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

YENİDEN SORGULAMA YAPILACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplere yaptırdığı incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıkların tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi. Soruşturma savcılarının ilk olarak tutuklu 12 sanığı sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

BİR AVUKAT ORDUSU SAVUNACAK

Narin soruşturması kapsamında tutuklanan 9’u Güran ailesi mensubu toplam 12 kişiyi bir avukat ordusu savunacak. Alınan bilgilere göre Güran ailesinin şu ana kadar 12 avukata vekâlet verdiği öğrenildi. Güran ailesini savunacak 12 avukatın dün Cezaevine giderek Müvekkilleri ile toplu görüşme yaptığı bu görüşme nedeniyle cezaevinde birçok görüşmenin aksadığı, farklı illerden ve Diyarbakır’dan gelerek cezaevinde bulunan müvekkilleri ile görüşmek için Diyarbakır T tipi ceza evine gelen çok sayıda avukatın Güran Ailesi Avukatlarının görüşmesi nedeniyle bekletildiği ve Güran ailesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra diğer avukatların görüşmeye alındığı bu uygulamaman tutuklu Güran ailesi şüphelilerinin can güvenliği nedeniyle yapıldığı belirtildi.





Kaynak: Halk TV