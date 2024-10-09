AKP'ye Katılan 13 İsme Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

AKP Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli konulara değindi ve alınacak yeni önlemlerden bahsetti.

Toplantıdaki konuşmasının ardından AKP’ye katılan 13 belediye başkanına rozetlerini bizzat takan Erdoğan, partisine katılan yeni isimlerle birlikte kürsüde poz verdi.

AKP’YE KATILAN 13 BAŞKDAN 8’İ YENİDEN REFAH’TAN

AKP'ye katılan belediye başkanlarından 8’i Yeniden Refah Partisi’nden seçilmişti. Öte yandan dikkat çeken isimlerden biri ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti’den Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Karabulut oldu.

Karabulut, geçtiğimiz aylarda DEM Parti’den istifa etmişti. AKP’ye katılan 13 belediye başkanının isimleri şöyle;

– Yeniden Refah Partisi Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi Belediye Başkanı Selahattin Aysu

– Yeniden Refah Partisi Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek

– Yeniden Refah Partisi Ağrı Hamur İlçe Belediye Başkanı İsmet Aslan

– Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Batman Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut

– Yeniden Refah Partisi Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkanı Hamza Bilgin

– Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Batman Merkez Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş

– Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Konya Yalıhüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz

– Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Sivas Merkez İlçe Belediye Başkanı Ali Aydemir

– İYİ Parti’den istifa eden Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkanı Sedat Uçar

– DP’den istifa eden Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde Belediye Başkanı Mustafa Duran

– Bağımsız Konya Hüyük İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer

– Bağımsız Trabzon Vakfıkebir İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal

– DEM Parti’den istifa eden Batman Beşiri İkiköprü Beledesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut

Kaynak: AA