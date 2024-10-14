Bakanlıktan İBB'ye Suç Duyurusu! Cumhuriyet Takı 'Tarihi Yapıyı Tahrip' Ediyormuş
Kültür Bakanlığı, İBB'nin Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet takı için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna "tarihi yapıyı tahrip etme" gerekçesi gösterildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel kurduğu tak (kemer) için “tarihi yapıyı tahrip etme” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, bakanlığın suç duyurusu kararını sosyal medya platformu X hesabından duyurdu. Özel, Taksim'deki Cumhuriyet takı ile Rixos Tersane fotoğrafını paylaşıp "2. Fotoğraftaki yapıma izin veren Kültür Bakanlığı Beyoğlu Koruma (!) Kurulu; 1. Fotoğraftaki Cumhuriyet Takı için İBB Miras’a suç duyurusunda bulundu" diyerek "… işte bağışlanmaz korkunç suçumuz…" notunu düştü.
“… işte bağışlanmaz— Oktay Özel (@oktayozel) October 13, 2024
korkunç suçumuz…”
2. Fotoğraftaki yapıma izin veren Kültür Bakanlığı Beyoğlu Koruma (!) Kurulu;
1. Fotoğraftaki Cumhuriyet Takı için İBB Miras’a suç duyurusunda bulundu!
“… işte bağışlanmaz
korkunç suçumuz…” pic.twitter.com/wMJJPsUDJz
Kaynak: Gerçek Gündem