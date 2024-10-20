Siyasi Parti Sayısında Patlama! Son Partinin Adı Dikkat Çekti
Türkiye'de son 5 yılda kurulan siyasi parti sayısında patlama yaşandı. Son 5 yılda kurulan partilerin sayısı 88 olurken, bu sayı genel toplamda ise 159 oldu. Kurulan son partinin adı ise dikkat çekti: Son Parti.
Türkiye’de son yıllarda kurulan siyasi parti sayısında patlama yaşanırken, 2024 yılında yeni bir rekora koşuluyor.
2020 yılında kurulan parti sayısı 18 olurken, 2021’de 15 oldu. 2022’de yalnızca 3 parti kurulurken, bu sayı 2023’te adeta patlama yaşadı ve 27 oldu.
2024 yılının henüz 10 ayı geride kalırken, kurulan siyasi parti sayısı 25 oldu. Bu sayı ile birlikte son 5 yılda kurulan parti sayısı 88’e yükseldi. Toplamda ise bu sayı 159 oldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, 1 Ekim’de kuruluş dilekçesini veren partinin adı dikkat çekti. ‘Son Parti’ ismi için dilekçe verilirken, Türkiye’de kurulan partilerin ne zaman son bulacağı ise merak konusu oldu.
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