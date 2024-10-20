Siyasi Parti Sayısında Patlama! Son Partinin Adı Dikkat Çekti

Türkiye'de son 5 yılda kurulan siyasi parti sayısında patlama yaşandı. Son 5 yılda kurulan partilerin sayısı 88 olurken, bu sayı genel toplamda ise 159 oldu. Kurulan son partinin adı ise dikkat çekti: Son Parti.

Son Güncelleme:
Siyasi Parti Sayısında Patlama! Son Partinin Adı Dikkat Çekti

Türkiye’de son yıllarda kurulan siyasi parti sayısında patlama yaşanırken, 2024 yılında yeni bir rekora koşuluyor.

2020 yılında kurulan parti sayısı 18 olurken, 2021’de 15 oldu. 2022’de yalnızca 3 parti kurulurken, bu sayı 2023’te adeta patlama yaşadı ve 27 oldu.

Siyasi Parti Sayısında Patlama! Son Partinin Adı Dikkat Çekti - Resim : 1

2024 yılının henüz 10 ayı geride kalırken, kurulan siyasi parti sayısı 25 oldu. Bu sayı ile birlikte son 5 yılda kurulan parti sayısı 88’e yükseldi. Toplamda ise bu sayı 159 oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, 1 Ekim’de kuruluş dilekçesini veren partinin adı dikkat çekti. ‘Son Parti’ ismi için dilekçe verilirken, Türkiye’de kurulan partilerin ne zaman son bulacağı ise merak konusu oldu.

Etiketler
Yargıtay Türkiye
Son Güncelleme:
Günlük Yürüme Süresi Meğer Bu Kadar Kısaymış: Bilim İnsanları Açıkladı Günlük Yürüme Süresi Meğer Bu Kadar Kısaymış: Bilim İnsanları Açıkladı
Bu Trafik Levhasını Gören Aracını Sağa Çekip Bir Daha Bakıyor: Bakın Ne Anlama Geliyormuş Bu Trafik Levhasını Gören Aracını Sağa Çekip Bir Daha Bakıyor: Bakın Ne Anlama Geliyormuş
AKP'li Vekil Eleştirilere Böyle Yanıt Verdi: 'Ulan O Yolları Baban mı, Deden mi Yaptı?' 'Ulan O Yolları Baban mı, Deden mi Yaptı?'
Muğla Üç Gündür Alevlere Teslim! Muğla Üç Gündür Alevlere Teslim!