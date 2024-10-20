Siyasi Parti Sayısında Patlama! Son Partinin Adı Dikkat Çekti

Türkiye’de son yıllarda kurulan siyasi parti sayısında patlama yaşanırken, 2024 yılında yeni bir rekora koşuluyor.

2020 yılında kurulan parti sayısı 18 olurken, 2021’de 15 oldu. 2022’de yalnızca 3 parti kurulurken, bu sayı 2023’te adeta patlama yaşadı ve 27 oldu.

2024 yılının henüz 10 ayı geride kalırken, kurulan siyasi parti sayısı 25 oldu. Bu sayı ile birlikte son 5 yılda kurulan parti sayısı 88’e yükseldi. Toplamda ise bu sayı 159 oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, 1 Ekim’de kuruluş dilekçesini veren partinin adı dikkat çekti. ‘Son Parti’ ismi için dilekçe verilirken, Türkiye’de kurulan partilerin ne zaman son bulacağı ise merak konusu oldu.