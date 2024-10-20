AKP'li Vekil Eleştirilere Böyle Yanıt Verdi: 'Ulan O Yolları Baban mı, Deden mi Yaptı?'

AKP Karabük milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin Eskipazar İlçe Kongresinde bölgeye yapılan yatırımlara gelen eleştirilere ilginç bir şekilde yanıt verdi. Keskinkılıç, yatırımların yetersiz kaldığı eleştirilerine yanıt verirken, "Yazıyor sosyal medyada, ‘Ne yaptınız’ diyor. Ulan memlekete gelip giderken OSB’ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? Allah’tan korkun” ifadelerini kullandı.

Eskipazar Devlet Hastanesi ve Mermer Kavşağı projesinde yaşanan sorunlar hakkında konuşan Keskinkılıç, hastanedeki toprak kayması sorunu için zemin etütlerinin ve toprak analizlerinin tamamlandığını kaydederken, Mermer Kavşağı’na ilişkin ise iki farklı proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

'BOŞ KONUŞANLARI DİNLEMEYİN'

Sosyal medyadan, hizmetlerle ilgili getirilen eleştirilere de yanıt veren Keskinkılıç, bu noktada üslubunu sertleştirdi. Keskinkılıç, "Bu memlekette boş konuşan çok adam var. Memlekete tek bir çivi çakmamış, bir tarlanın başına kazık dikmemiş adamlar kahvede oturup ahkâm kesiyor. Allah rızası için, bu boş konuşanları dinlemeyin” diye konuştu.

Açıklamalarında eleştirilen arka planında bilgi eksikliğinin olduğunu savunan Keskinkılıç, "Yazıyor sosyal medyada, ‘Ne yaptınız’ diyor. Ulan memlekete gelip giderken OSB’ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? Allah’tan korkun” dedi.

Keskinkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koskoca fabrika temeli atıyoruz, ama kahvede oturmuş boş konuşan adamlar farklı şeyler söylüyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalfası!"