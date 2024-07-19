Heyelan Sonrası Ürküten Manzara! Ekipler Akın Etti, Demiryolu Kapatıldı

Karayolunda çökme meydana geldi. Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dünden beri süren çökmeler sonucu yol ve demiryolu ulaşımı kapatıldı.

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Heyelan Sonrası Ürküten Manzara! Ekipler Akın Etti, Demiryolu Kapatıldı

Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı.

Heyelan Sonrası Ürküten Manzara! Ekipler Akın Etti, Demiryolu Kapatıldı - Resim : 1

Karabük-Eskipazar D-100 karayolunun 6 km'sindeki kısmı, sabah saatleri itibari ile tamamen çöktü. Yolun yaklaşık 3 metre çökmesiyle, tonlarca toprak demir yoluna da zarar vererek kapattı. Yaşanan çökmenin, daha önce Demiryolu ekiplerinin bölgede sondaj çalışmasını teknik yönden gerekli önemleri almayarak yapmasından ve etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana geldiği belirlendi. Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.

Heyelan Sonrası Ürküten Manzara! Ekipler Akın Etti, Demiryolu Kapatıldı - Resim : 2

Öte yandan, karayolunda yaşanan çökme ve kayan tonlarda toprak, yolun alt kısmında yer alan demir yolunu da zarar verdi. Karabük - Ankara yönüne demir yolunun tamamen kapanmasına neden olan heyelan ve çökmeler, ayrıca KARDEMİR fabrikaları içinde kullanılan demir yolu ağlarına da zarar verdi.
Karayolunun tamamen kapanması sonucu Karayolları ekipleri bölgede önlemlerini artırarak, çalışmalara başlarken, yaşanan çökme ve heyelanın meydana geldiği bölge ise dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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