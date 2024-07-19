Kan Davası Belediye Başkanının Araya Girmesiyle Sona Erdi

Bitlis'in Merkez ilçesine bağlı Aşağı Karaboy köyünde Yalçın ve Urfan aileleri arasında başlayan kan davası için barış töreni düzenlendi. Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan'ın da bulunduğu törene binlerce davetli katıldı.

SİYASİLER DE KATILDI

Barış törenine Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş, İYİ Parti GİK Üyesi Kısmet Çelik, bölge belediye başkanları ile birlikte Urfan ve Yalçın ailelerinin fertleri katıldı.

Her iki ailenin daveti üzerine Bitlis'e giden ve burada bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Aşağı Karaboy köyüne bizzat giderek Urfan ve Yalçın ailelerini evlerinde ziyaret ettim. Öncelikle gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Her iki ailenin de barış yapmak için bu girişime gönüllü olması bizleri sevindirdi. Bugün burada, Yalçın ve Urfan ailelerinin yıllardır süregelen husumetlerini sonlandırmak ve barışın şahitleri olmak üzere toplandık. Bu anlamlı günde, binlerce yüreğin bir araya gelmesiyle oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, buradaki herkesin gönüllerinde derin izler bırakacaktır. İnsanlığımızın en güzel erdemlerinden biri olan affetme ve barışma duygusuyla doluyuz. Düşmanlıkların yerine kardeşliğin, öfkenin yerine sevginin hüküm sürdüğü bir geleceği birlikte inşa etmek için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA