THY'den Yeni Açıklama: 84 Sefer İptal Edildi

Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız.

Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. THY 84 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA