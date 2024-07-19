Tüm Dünya Kırmızı Alarmda! Microsoft Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Dünyada yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Dünya genelinde çok sayıda havalimanında uçuşlar durduruldu. Microsoft kaynaklı sıkıntıdan oluştuğu söylenen kesintilerin ne kadar süreceği bilinmiyor. Yazılımcı Berkay Çatak, bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şeyin olmadığını vurguladı.

'MICROSOFT'A BAĞLANTILI HER ŞEY KULLANILAMAZ HALE GELİYOR'

Çatak, "Şu durumda bölge bazlı kesintiler olsaydı VPN kullanmak kişisel işlemler için bir miktar çözüm olabilirdi ama küresel bir sorun olduğu için dünya genelinde Microsoft altyapısını kullanan tüm sağlayıcılar Microsoft’tan yanıt alamadığı için çöküyor. Çöken sağlayıcıları kullanan platformlar da işlemlerine yanıt alamadığı için son kullanıcıya hatalar gösteriyor. Özetle domino taşı etkisiyle zincirin en başındaki Microsoft isteklere yanıt vermeyi kesince Microsoftla bağlantılı her şey kullanılamaz hale geliyor. Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok maalesef" dedi.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Ek olarak bazı Windows bilgisayarlarda da mavi ekran hatası oluştuğunun altını çizen Çatak, "Bilgisayarlar ya kurtarma moduna geçilmesini öneriyor ya da o aşamaya gelemeden hiç açılmıyor. Kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler, Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi sağlıklı bir şekilde açılacak" şeklinde bilgi verdi.