Amerika iki büyük depremle sallandı!

Güney Amerika ülkesi Şili ve ABD'nin Alaska eyaletinde sabah saatlerinde büyük depremler yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'deki depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı. 7.4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ŞİLİ'DEKİ DEPREM PERU'DA DA HİSSEDİLDİ

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ise 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 168 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 41 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Kaynak: AA