İsrail'den Gazze'ye Ağır Bombardıman: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki birçok eve ve sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İsrail'den Gazze'ye Ağır Bombardıman: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den beri aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Ebu Şekyan ailesine ait ev bombalandı. İsrail ordusunun bombaladığı evde 8 Filistinli hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Ebu Huseyin ailesine ait evin vurulduğu belirtildi. Evde en az 6 sivilin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULA SALDIRI

Gazze kentinde sivillerin sığındığı bir okula da hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, İsrail'in Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'ne yönelik topçu atışlarını sürdürdüğü açıklandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerini de gece boyunca hedef aldığı belirtildi.

Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesinden birçok yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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