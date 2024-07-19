Microsoft Krizi Sonrası Türkiye'de Son Durum Ne? Bakan Uraloğlu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Crowdstrike arızasına ilişkin "Aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim" dedi. Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye’den de bazı kurumların etkilendiğini söyledi.

Uraloğlu, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı’nın basın açıklamasında konuya ilişkin konuştu.

"AKSAKLIĞIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ ATLATTIK"

Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur” diye konuştu.

Bu durumun tekrarlanmaması için tedbirlerin alınacağını söyledi.