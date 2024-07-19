Sedat Peker'in İfşaladığı Hadi Özışık, Soluğu Sarayda Aldı

Gazeteci Hadi Özışık, kızı Nazlı Özışık ile birlikte ‘Saraya’ giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

Özışık, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kızım Nazlı Özışık ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer cephesi kudurmaya devam edecek” dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ı kızım @nazli_ozisik ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer sephesi kudurmaya devam… pic.twitter.com/NQEsGcwJhA — Hadi ÖZIŞIK🇹🇷 (@HadiOzisik) July 19, 2024

ÖZIŞIK PEKER VE H.K.G DAVALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Özışık, suç örgütü kurma ve yönetme iddiaları ile yurt dışına kaçan ve bir dönem Türkiye’de iktidar sahipleri, zengin iş insanlarının karıştığı usulsüzlükleri ifşa eden Sedat Peker ile telefonda görüşmüştü. Peker’in bu görüşmeyi ifşalamasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık’a dava açmıştı.

Özışık ise Soylu’ya verdiği cevapta, "Ayhan Bora Kaplan’a yapılan ayrıcalığı" istemediğini ve yargılanmak istediğini dile getirmişti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 'dini nikah' adı altında müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi davasına müdahil olmak istediğini söyleyen radyocu Zeki Kayahan Coşkun'a yönelik sözleri nedeni ile de Özışık hakkında bir dava daha açılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem