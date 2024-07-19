Windows Dünyayı Kilitledi! Hangi Firmalar Kaostan Etkilendi?

Konuya ilişkin Microsoft'un bölge direktörü Troy Hunt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kesintinin bir "Microsoft arızası" olmadığını, CrowdStrike'ın Falcon kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımındaki hatalı bir güncellemeden kaynaklandığını belirtti.

Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım sorunu dünyada kaosa neden oldu. Dünya genelinde çok sayıda havalimanında uçuşlar durdu, hastanelerde randevu sistemleri çöktü, bankalar ve borsalarda kötü etkilendi. Peki hangi firmalar güncellemeden etkilendi?

Windows'un güncellemesinden etkilenen firmalar:

Denizbank

Türk Telekom

Microsoft Store

Trendyol

Reddit

Microsoft 365

Turkish Airlines

Microsoft Azure

Google

Xbox Live

Ziraat Bankası

Ttnet

Telegram

Turkcell

Türksat Kablo

Roblox

Youtube

Steam

Spotify

Yapı Kredi

Instagram

Valorant

Discord

Vodafone

Whatsapp

Türkiye İş Bankası

Yahoo Mail

TurkNet

Yandex

Getir

Google Maps

Kik

Cloudflare

Finansbank

Proofpoint

VakıfBank

EA

Snapchat

X (Twitter)

OpenAI

Skype

Minecraft

Sea of Thieves

Sahibinden

Forza

Gmail

Facebook

Rainbow Six

ELON MUSK'IN ESPRİLİ PAYLAŞIMI

Elon Musk, yaşanan küresel kesintiye esprili bir şekilde gönderme yaparak X platformunda dikkat çekici bir paylaşım yaptı.