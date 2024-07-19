Windows Dünyayı Kilitledi! Hangi Firmalar Kaostan Etkilendi?

Microsoft'un sistemlerinde yaşanan ve tüm dünyada kaosa sebep olan arızada havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok firma olumsuz etkilendi. Microsoft ve CrowdStrike’taki sorundan etkilenen firmalar hangileri? İşte o firmalar…

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Windows Dünyayı Kilitledi! Hangi Firmalar Kaostan Etkilendi?

Konuya ilişkin Microsoft'un bölge direktörü Troy Hunt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kesintinin bir "Microsoft arızası" olmadığını, CrowdStrike'ın Falcon kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımındaki hatalı bir güncellemeden kaynaklandığını belirtti.

Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım sorunu dünyada kaosa neden oldu. Dünya genelinde çok sayıda havalimanında uçuşlar durdu, hastanelerde randevu sistemleri çöktü, bankalar ve borsalarda kötü etkilendi. Peki hangi firmalar güncellemeden etkilendi?

Windows'un güncellemesinden etkilenen firmalar:

  • Denizbank
  • Türk Telekom
  • Microsoft Store
  • Trendyol
  • Reddit
  • Microsoft 365
  • Turkish Airlines
  • Microsoft Azure
  • Google
  • Xbox Live
  • Ziraat Bankası
  • Ttnet
  • Telegram
  • Turkcell
  • Türksat Kablo
  • Roblox
  • Youtube
  • Steam
  • Spotify
  • Yapı Kredi
  • Instagram
  • Valorant
  • Discord
  • Vodafone
  • Whatsapp
  • Türkiye İş Bankası
  • Yahoo Mail
  • TurkNet
  • Yandex
  • Getir
  • Google Maps
  • Kik
  • Cloudflare
  • Finansbank
  • Proofpoint
  • VakıfBank
  • EA
  • Snapchat
  • X (Twitter)
  • OpenAI
  • Skype
  • Minecraft
  • Sea of Thieves
  • Sahibinden
  • Forza
  • Gmail
  • Facebook
  • Rainbow Six

ELON MUSK'IN ESPRİLİ PAYLAŞIMI

Elon Musk, yaşanan küresel kesintiye esprili bir şekilde gönderme yaparak X platformunda dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

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