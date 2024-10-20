MİT'ten Süleymaniye'de Operasyon: İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK’lı Berfin Roj kod Caize SELBER ile Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş’ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.

PKK/KCK’lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine

Ulaş, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA