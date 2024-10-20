'15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Öldü' İddiası

Olay, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde yaşandı.

DÜŞEREK ÖLDÜ İDDİASI

İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA