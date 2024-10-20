'15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Öldü' İddiası

Mardin’de 15 yaşındaki çocuk, tek katlı evinin damından düşerek öldüğü iddia edildi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
'15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Öldü' İddiası

Olay, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde yaşandı.

DÜŞEREK ÖLDÜ İDDİASI

İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak, ağır yaralandı.

'15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Öldü' İddiası - Resim : 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Bakanlık Duyurdu: Dijital Platform ve İnternet Servis Sağlayıcılarına Ceza Bakanlık Duyurdu: Dijital Platform ve İnternet Servis Sağlayıcılarına Ceza
19 Ekim Günlük Burç Yorumu: Bugün Duygular Zirvede! 19 Ekim Burç Yorumları: Bugün Duygular Zirvede!
Kaloriferinizin İçine Top Şeklinde Yerleştirmek Yetiyor: Eviniz Mis Gibi Kokacak Kaloriferinizin İçine Top Şeklinde Yerleştirmek Yetiyor: Eviniz Mis Gibi Kokacak
'Domuz Eti' Skandalı Gündem Olmuştu: Köfteci Yusuf’un Çalışanlarına Söyledikleri Ortaya Çıktı 'Domuz Eti' Skandalı Gündem Olmuştu: Köfteci Yusuf’un Çalışanlarına Söyledikleri Ortaya Çıktı