'Domuz Eti' Skandalı Gündem Olmuştu: Köfteci Yusuf’un Çalışanlarına Söyledikleri Ortaya Çıktı

Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf'la ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım, dikkatleri üzerine çekti. 2018-2020 yılları arasında firmada danışman olarak görev yaptığını belirten Mustafa Kurt, bu süreçte yaşadıklarını "Kendi Şahitliğimle Bir Değerlendirme: Köfteci Yusuf" başlığıyla anlattı.

"ŞİRKET SAHİBİ MALİYET İYİLEŞTİRMELERİNE MESAFELİ YAKLAŞTI"

Kurt, açıklamasında şirketin üretim tesisinin örnek bir tesis olduğunu ve köftelerin muhafazakar bir ilçede, kadınlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını belirtti. Çalıştığı dönemde maliyetleri incelediklerini ve şirket sahibi Yusuf Bey'in maliyet iyileştirme önerilerine bile mesafeli yaklaştığını ifade etti.

"EL KURUTMA CİHAZI SAĞLIĞA ZARARLI OLABİLİR"

Mustafa Kurt, Köfteci Yusuf’un müşterilerinin sağlığına büyük önem verdiğini belirterek, maliyet düşürme önerilerinin nasıl reddedildiğini örneklerle açıkladı. El kurutma cihazlarının kullanılmasının maliyet avantajı sağlayacağını ilettiklerinde, Yusuf Bey'in "Bu cihazın sağlığa zararlı olduğuna dair bilgiler var, o yüzden şimdilik dursun" dediğini aktardı.

"EN KALİTELİ ÇAY TERCİH EDİLİYORDU"

Kurt, Köfteci Yusuf’un maliyet düşürme konusunda katı kuralları olduğuna ve kaliteli ürün kullanımına önem verdiğine dikkat çekti. "Ücretsiz sunduğumuz çayın kalitesine çok önem veriliyordu. Piyasada en kaliteli olarak bilinen bir çay markasının özel serisi tercih ediliyordu, ucuz teklifler kabul edilmiyordu" ifadelerini kullandı.

"CAM ŞİŞEDE ŞALGAM SUYU ISRARI"

Ayrıca Kurt, şalgam suyu tedariki konusunda da firmanın kaliteli ürün politikasını sürdürdüğünü belirtti. Bir tedarikçinin, yıllar boyunca plastik şişede daha uygun fiyat teklif etmelerine rağmen Yusuf Bey’in cam şişe konusunda ısrarcı olduğunu söylediğini aktardı ve bu tercihin firma içindeki maliyet tartışmalarında sıkça gündeme geldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Aydın