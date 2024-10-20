Taksim'de Türk Bayraklı Duygu Sömürüsüne Para Cezası

Türk bayrağını kullanıp; vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan 3 kadın Taksim’de polis tarafından suçüstü yakalandı. 3 kadına para cezası kesildi.

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Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

Taksim'de Türk Bayraklı Duygu Sömürüsüne Para Cezası - Resim : 1

Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı.

Taksim'de Türk Bayraklı Duygu Sömürüsüne Para Cezası - Resim : 2

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.

Taksim'de Türk Bayraklı Duygu Sömürüsüne Para Cezası - Resim : 3

Kaynak: İHA

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