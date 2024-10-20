Taksim'de Türk Bayraklı Duygu Sömürüsüne Para Cezası
Türk bayrağını kullanıp; vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan 3 kadın Taksim’de polis tarafından suçüstü yakalandı. 3 kadına para cezası kesildi.
Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.
Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: