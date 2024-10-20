Kılıçdaroğlu’na ‘Bir Soruşturma Daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" paylaşımıyla isim vermeden CHP’nin eski lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda “Lanet olsun sana ve kurduğun düzene…

5'li çeteler eliyle milletin parasına,

Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize,

Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu.

Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi.

12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu…

Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’

Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun.

Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin.” ifadeleri yer aldı.

SAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’a ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ‘zorla getirilme’ kararı çıkmış; CHP başta olmak üzere karara çok sayıda tepki gelmiş; mahkeme daha sonra 'zorla getirilme' kararını kaldırmıştı.

İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik, müvekkilinin ikamet adresinin Ankara olduğunu belirterek, savunmasını yapabilmesi için Ankara’ya talimat yazılmasını istemiş; İnal’ın avukatı ise “Zorla getirilme yazılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Kılıçdaroğlu'na bu dava kapsamında 'hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA