Sürücüler Dikkat! O Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde yapılacak prova nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Sürücüler Dikkat! O Yollar Trafiğe Kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleşecek prova nedeniyle İstanbul'daki bazı yollar bu sabah trafiğe kapatıldı.

Sürücüler Dikkat! O Yollar Trafiğe Kapatıldı - Resim : 1

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih İlçesi Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar uygun noktalardan saat 06:00 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergah olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi kullanabilecek.

Sürücüler Dikkat! O Yollar Trafiğe Kapatıldı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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