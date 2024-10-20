Sürücüler Dikkat! O Yollar Trafiğe Kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleşecek prova nedeniyle İstanbul'daki bazı yollar bu sabah trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih İlçesi Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar uygun noktalardan saat 06:00 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergah olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi kullanabilecek.

Kaynak: İHA