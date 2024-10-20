Bir Sağlık Skandalı Daha... Şimdi de 'Diyaliz Çetesi' Çıktı!

Türkiye’yi sarsan "Yenidoğan Çetesi" skandalının ardından şimdi de bir "diyaliz" skandalı gündeme geldi. Bebekleri ölüme götüren çeteden sonra şimdi de yaşlıların hedefe alındığı iddia ediliyor. Yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiği ve bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığı söyleniyor.

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Bir Sağlık Skandalı Daha... Şimdi de 'Diyaliz Çetesi' Çıktı!

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanlarla ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Günlerdir gündemden düşmeyen olaya tepki yağarken, sağlık alanında yaşanan bir usulsüzlük iddiası daha konuşulmaya başlandı.

Bir Sağlık Skandalı Daha... Şimdi de 'Diyaliz Çetesi' Çıktı! - Resim : 1

E-NABIZ'DAKİ DETAYLARA KISITLAMA

Sözcü Tv'de İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programına katılan gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini söyledi. Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını iddia etti.

Bir Sağlık Skandalı Daha... Şimdi de 'Diyaliz Çetesi' Çıktı! - Resim : 2

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesinin kısıtlandığını ve hedefin genel olarak yaşlı hastalar olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: Sözcü

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