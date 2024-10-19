Gazeteci Cüneyt Özdemir Açıkladı: 'Yenidoğan Çetesi' Skandalı Sonrası 'Yaşlı Çetesi' İddiası

Türkiye gündemine düşen ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşanan olayla ilgili olarak yeni bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandalın diğer birimlere de sıçramış olabileceğinden bahseden Cüneyt Özdemir’in yeni paylaşımı şu şekilde:

“Yenidoğan Bebek Skandalında kapatılan hastane sayısı 10 oldu. Yetmez! Bu hastanelerin gelirleri geriye yönelik olarak incelenmeli. Sağlık Bakanlığı duymazdan görmezden geliyor. MASAK ve Emniyet özel ekiplerle üzerine gitmeli. Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor... Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış. Bu ve benzeri olay yaşayanlar lütfen [email protected] 'ye yazın isimleriniz isterseniz gizli tutulacak . Sağlık Sistemindeki bu kara deliği ancak siz ve biz kapatacağız. Başka kimsenin umurunda değiliz!”

Yenidoğan Bebek Skandalında kapatılan hastane sayısı 10 oldu.

Yetmez!



Bu hastanelerin gelirleri geriye yönelik olarak incelenmeli. Sağlık Bakanlığı duymazdan görmezden geliyor. MASAK ve Emniyet özel ekiplerle üzerine gitmeli. Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar… — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) October 19, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem