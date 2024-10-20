Bakan Göktaş Açıkladı: Batman'da İpte Asılı Bulunan 8 Yaşındaki Çocukla İlgili Yeni Gelişme

Batman'da ipte asılı olarak bulunan 8 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık gözetimine alınan çocuğun sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş Açıkladı: Batman'da İpte Asılı Bulunan 8 Yaşındaki Çocukla İlgili Yeni Gelişme

Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak bulunan 8 yaşındaki çocuk tüm Türkiye'yi sarstı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuğun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Göktaş Açıkladı: Batman'da İpte Asılı Bulunan 8 Yaşındaki Çocukla İlgili Yeni Gelişme - Resim : 1

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir."

Bakan Göktaş Açıkladı: Batman'da İpte Asılı Bulunan 8 Yaşındaki Çocukla İlgili Yeni Gelişme - Resim : 2

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Kaynak: AA

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