Eğlence Merkezinde Feci Yangın!

Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda bina alev alırken, işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı.

Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşadı, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA