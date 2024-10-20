Eğlence Merkezinde Feci Yangın!

Isparta'da 5 katlı bir eğlence merkezinin en üst katında yangın çıktı. Müşterilerin hızla tahliye edilmesiyle kimse yaralanmadı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eğlence Merkezinde Feci Yangın!

Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda bina alev alırken, işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı.

Eğlence Merkezinde Feci Yangın! - Resim : 1

Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşadı, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Eğlence Merkezinde Feci Yangın! - Resim : 2

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Eğlence Merkezinde Feci Yangın! - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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