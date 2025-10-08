Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin yürütülen çalışma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadeleri alınan isimlerin kan, idrar ve saç örnekleri Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’nda incelenmek üzere alındı. Ardından sağlık kontrolleri için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen ünlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden jandarma birimine döndü. Tüm prosedürlerin ardından savcılık talimatıyla ünlü isimler serbest bırakıldı.

Soruşturmanın laboratuvar sonuçlarının ardından genişletilebileceği öğrenildi.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan dosyayla ilgili gizlilik kararı verildi.

Hakkında soruşturma başlatılan isimler şöyle:

- Dilan Polat

- Engin Polat

- İrem Derici

- Kubilay Aka

- Kaan Yıldırım

- Hadise Açıkgöz

- Berrak Tüzünataç

- Duygu Özaslan Mutaf

- Demet Evgar Babataş

- Zeynep Meriç Aral Keskin

- Özge Özpirinçci

- Mert Yazıcıoğlu

- Feyza Altun

- Derin Talu

- Deren Talu

- Ziynet Sali

- Birce Akalay

- Metin Akgülder

- Ceren Moray Orcan

ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Soruşturmada adı geçen şarkıcı Ziynet Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol, ünlü ismin gözaltına alındığına yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek, Sali'nin ifadeye çağrıldığını ancak yurt dışında olduğu için döndükten sonra ifade vereceğini bildirdi. Eribol, "Şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz, müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz" dedi.

BİRCE AKALAY SERBEST

'Uyuşturucu' operasyonundan ilk görüntü geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ünlü isimlerden Birce Akalay ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.

Birce Akalay serbest kaldı

İFADE VERİRKEN SÜT POMPASI İSTEDİ

İl Jandarma Komutanlığı’na alınan isimlerden olan Meriç Aral Keskin, 3 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre Keskin, merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep etti. Keskin'in bu isteği yerine getirildi.

Meriç Aral Keskin, 1 ay önce doğum yapmıştı

'1 YILDIR SİGARA DAHİ İÇMİYOR'

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunlar arasında benim müvekkilim İrem Derici de var. Şu an ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar." açıklamasında bulundu.

Oyuncu Hatice Aslan 'Demet Evgar'a destek olmaya geldim' dedi

'DESTEK OLMAYA GELDİM'

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, oyuncu Hatice Aslan Jandarma operasyonuyla alınan ünlü isimler arasında yer alan Bahar dizisindeki rol arkadaşı Demet Evgar ve oyunculara destek olmak için Jandarma Komutanlığı'na geldi. Aslan, "Demet'e destek olmaya gelmeye geldim. Çünkü setimiz durdu." dedi.

'GÖZALTI DEĞİL, İFADE ALMA'

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, "Şuan neden alındığımızı bilmiyoruz. Somut olarak verilmiş bir iddia söz konusu değil. Bir ihbardan söz ediliyor. İhbar içeriği vesaire de söz konusu değil. İfade haricinde özelinde talep edilen her hangi bir şey yok. Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik de zaten beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar zaten ortada. Bir kere daha kan ve kıl testi örneği vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Yaşananların neye ilişkin olduğunu anlamak mümkün değil. Bu bir gözaltı değil, mevcutlu ifade alma işlemi. Müvekkillerimin ifade verme işlemi tamamlandı. Test vermeye gidecekler. Şuan da diğer şüphelilerin ifade işlemi sürüyor. İfade alındıktan sonra da gözaltına dönüşme ihtimalini benim müvekkilleri açısından düşünmüyorum. Daha önce verdiğimiz, kan ve saç teli tahlillerinde temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var ama ihbarın içeri veya neye ilişkin olduğu yönünde bir bilgi verilmedi. 3-4 soruluk kısa bir ifade verildi" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA