Samsun’da Bodruma Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 183,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E. (30) adlı şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması sırasında, şüpheli A.E.’nin üzerinde yapılan aramada 23,50 gram ve 23,80 gram olmak üzere toplam 47,3 gram metamfetamin bulundu. Şüphelinin evinin bodrum katında devam eden aramalarda ise kablolar arasına gizlenmiş 136,5 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 183,8 gram metamfetamine ve hassas teraziye el koyan ekipler, A.E.’yi “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: İHA