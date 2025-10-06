Samsun’da Bodruma Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu

Samsun’un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin operasyonuyla bir evin bodrumunda gizlenmiş 183,8 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da Bodruma Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 183,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E. (30) adlı şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması sırasında, şüpheli A.E.’nin üzerinde yapılan aramada 23,50 gram ve 23,80 gram olmak üzere toplam 47,3 gram metamfetamin bulundu. Şüphelinin evinin bodrum katında devam eden aramalarda ise kablolar arasına gizlenmiş 136,5 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 183,8 gram metamfetamine ve hassas teraziye el koyan ekipler, A.E.’yi “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi TutuklandıSinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi TutuklandıYurttan Haberler

Ağrı'da Uyuşturucu OperasyonuAğrı'da Uyuşturucu OperasyonuGüncel

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 33 Binden Fazla Sentetik Hap Ele Geçirildiİzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 33 Binden Fazla Sentetik Hap Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza! Transfer Hayalleri Resmen Kapandı FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza
Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Kırşehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Kırşehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler