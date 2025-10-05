Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine karşı ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında belirlenen adrese yapılan baskında, 18,5 gram sentetik uyuşturucu, 0,27 gram esrar, 8 adet elektronik sigara ile 3 kutu nikotin sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Sinop
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Gözaltı Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Gözaltı
Evde Rahatsızlanan Çocuk Hastanede Herkesi Şoke Etti! Hepsi Boğazından Çıktı Evde Rahatsızlanan Çocuk Hastanede Herkesi Şoke Etti!
Gram Altında Tarihi Rekor! İslam Memiş 'Dikkatli Olun' Diyerek Uyardı: 'Bu Kazanç Sahte' İslam Memiş Altında Bombayı Patlattı
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'