Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine karşı ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında belirlenen adrese yapılan baskında, 18,5 gram sentetik uyuşturucu, 0,27 gram esrar, 8 adet elektronik sigara ile 3 kutu nikotin sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA