Kırşehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kırşehir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 79 tarihi obje ele geçirildi.

Kırşehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, M.İ.K. ve Ö.K. adlı şüphelilerin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma, şüphelileri takibe alarak ikametleri ve araçlarında arama yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 79 obje ele geçirildi. Eserler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen objelerin incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edileceğini belirtti.

Bolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 GözaltıBolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 GözaltıGüncel

Yurt Dışına Kaçırılmak İstenen 307 Sikke ve 11 Obje YakalandıYurt Dışına Kaçırılmak İstenen 307 Sikke ve 11 Obje YakalandıGüncel

Niğde Otogarında 334 Parça Tarihi Eser Ele GeçirildiNiğde Otogarında 334 Parça Tarihi Eser Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırşehir Tarihi eser
Galatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında Gidiyor Galatasaray'da Kriz! Devre Arasında Gidiyor
Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza
Tekirdağ’da Yaya Kadına Otomobil Çarptı Tekirdağ’da Yaya Kadına Otomobil Çarptı
Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu