Kırşehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, M.İ.K. ve Ö.K. adlı şüphelilerin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma, şüphelileri takibe alarak ikametleri ve araçlarında arama yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 79 obje ele geçirildi. Eserler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen objelerin incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edileceğini belirtti.

Kaynak: İHA