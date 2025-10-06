Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim 2025 tarihinde saat 21.30 ile 23.00 arasında kent genelinde alkol ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 11 farklı noktada, 17 motorize ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 189 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, muayenesiz araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmama, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanma, taşıt yolunu kirletme ve yönetmelikte belirtilen ölçülerde olmayan plaka takma gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle 17 araç ve sürücüsüne toplam 99 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA