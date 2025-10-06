Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza

Siirt’te polis ekiplerince yapılan alkol denetiminde 189 araç kontrol edildi, 17 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 99 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Siirt’te Alkol Denetiminde 17 Sürücüye 99 Bin 860 Lira Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim 2025 tarihinde saat 21.30 ile 23.00 arasında kent genelinde alkol ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 11 farklı noktada, 17 motorize ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 189 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, muayenesiz araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmama, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanma, taşıt yolunu kirletme ve yönetmelikte belirtilen ölçülerde olmayan plaka takma gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle 17 araç ve sürücüsüne toplam 99 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

43. Kattan Düşmüştü! Takipsizlik Kararı Kaldırıldı, Semanur Arslan'ın Şüpheli Ölümünde Dosyası Yeniden Açıldı43. Kattan Düşmüştü! Takipsizlik Kararı Kaldırıldı, Semanur Arslan'ın Şüpheli Ölümünde Dosyası Yeniden AçıldıGüncel

Yeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar KatlanıyorYeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar KatlanıyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Siirt Alkol
Bitlis’te Kaçak Göçmen Operasyonu Bitlis’te Kaçak Göçmen Operasyonu
Tekirdağ’da Yaya Kadına Otomobil Çarptı Tekirdağ’da Yaya Kadına Otomobil Çarptı
64 Yıllık Eczane Devi Resmen İflas Etti: 500 Mağazasına Kepenk Vuruldu, Binlerce Çalışan İşsiz Kalacak 64 Yıllık Eczane Devi Resmen İflas Etti
Geçen Seneki Zammı Bilmişti! Asgari Ücret Zammını Açıkladı: SGK Uzmanı Net Rakam Verdi Asgari Ücrette Beklenen Zammı Açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı